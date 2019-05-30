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В Киеве мужчина устроил наркопритон в собственной квартире

30 мая, 14:31

Злоумышленнику грозит 8 лет тюремного заключения

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Столичные правоохранители "накрыли" наркопритон в квартире в Голосеевском районе Киева. Получив от местных жителей информацию о сбыте наркотиков, полицейские провели обыск в квартире 35-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции. 

В ходе обыска они обнаружили несколько пакетов марихуаны и 19 пакетиков с метадоном. Правоохранители установили, что мужчина обустроил в квартире наркопритон, в котором продавал наркотические и психотропные вещества. 

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

"После проведения экспертного исследования мы обратились в суд с ходатайством о заключении злоумышленника под стражу. Сейчас фигуранту объявлено подозрение за совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью первой статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и частью первой статьи 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", – рассказал начальник следственного отделения Нацполиции Киева Сергей Бондарь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее мы сообщали, что новый вид рекламы наркотических препаратов заметили в столице. Так, названия сайтов и каналов по продаже опасных веществ наркоторговцы пишут на наклейках, после чего цепляют их в людных местах – на остановках, у банкоматов и школ. 


Также в Киеве полицейские разоблачили и задержали двух мужчин, которые сбывали наркотики.

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Тег Киев, наркотики, задержание

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