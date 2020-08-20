В Киеве пьяный мужчина устроил переполох в магазине, угрожая взрывом

Дебошира, который пытался зайти в магазин в нетрезвом виде, уже задержали

В Киеве в четверг, 20 августа, в магазине на улице Чернобыльской нетрезвый мужчина устроил переполох, пригрозив всем взрывом.

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Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Из магазина "Велмарт" на Чернобыльской поступил вызов на 102 "в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом, который угрожает всех подорвать", – говорится в сообщении.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, мужчину уже задержали.

"Пьяный мужчина пытался зайти в магазин. Когда его не впустили в помещение, сделав замечание, он пригрозил взрывом. Сейчас на него составляется административный протокол. В руках у него ничего не было, это преувеличено. Просто мужчина выпил лишнего", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Напомним, что накануне в Киеве у жилого дома на проспекте Глушкова местные жители обнаружили подозрительную сумку и вызвали полицию.

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Новости "Сегодня" также писали, что 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре Киева, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.

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