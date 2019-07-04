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В Киеве мужчина устроил погром в магазине одежды

4 июля, 16:15

Хулиганом оказался 38-летний киевлянин, который неоднократно был судим за кражи

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

В Киеве задержали мужчину, который повредил в одном из магазинов имущество и избил сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

"На 102 поступил вызов о том, что в магазине одежды на Оболонском проспекте посетитель устроил драку с охранниками. Сотрудники магазина рассказали, что правонарушитель сначала зашел в торговый зал и начал рассматривать полочки с парфюмом. После того, как он взял один флакон и распаковал его, продавец магазина сделала замечание. Однако мужчина не отреагировал, а взял еще одну упаковку, положил ее в сумку и направился к выходу", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В это время сработала сигнализация на фильтрационных рамках. На вопрос охранника, есть ли при нем неоплачиваемый товар, мужчина начал агрессивно вести себя, ругаться и угрожать. В результате он ударил охранника в лицо, а затем начал ломать помещения примерочных, разбил стекло и освещение.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

"Угомонить мужчину смогли только правоохранители, прибывшие на вызов. Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний киевлянин, который неоднократно был судим за кражи", – уточнили в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина разбил стеклянную дверь в одном из магазинов на улице Старовокзальной в Киеве возле конечной остановки скоростного трамвая недалеко от Центрального железнодорожного вокзала. Он поранился и залил пешеходную зону кровью.

Также мы писали, что вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве.


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Тег Киев, хулиганство, погром

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