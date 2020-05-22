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В Киеве мужчина устроил стрельбу после ссоры с женой

22 мая, 10:11

Наталья Руда

Инцидент произошел на улице Ушинского

В Соломенском районе столицы патрульные задержали мужчину, который стрелял в воздух после семейной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Так, в полицию обратился мужчина и сообщил, что нетрезвый киевлянин с оружием в руках стреляет в воздух на улице Ушинского. На место выехали копы и разыскали предполагаемого стрелка, у него нашли травматический пистолет.

Мужчина объяснил стрельбу ссорой с женой.

"Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий мужчины", - уточнили в патрульной полиции.

Напомним, не так давно в Броварском районе Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу из ружья в собственном дворе и угрожал своей семье.

Ранее сообщалось, что в столице задержали 19-летнего парня, который шел по улице с автоматом в сумке.

Также мы писали, что возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Киев стрельба ссора

Источник: Сегодня

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