В Киеве мужчина устроил стрельбу с балкона: в сети появилось видео

Мужчина целился в небо, что тоже запрещено

Скриншот из видео

В Киеве в Святошинском районе произошла стрельба. Прохожие заметили на балконе многоэтажного жилого дома мужчин, которые стреляли. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на улице Чернобыльская. Несколько мужчин решили пострелять с балкона. Они целились в небо, что также запрещено.

В сети опубликовали видео ЧП.

Напомним, ранее в Киеве во дворе на проспекте Мира (Днепровский район) произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили две женщины и мужчина. 32-летняя женщина выгуливала собаку. Пес начал лаять на нетрезвого мужчину. Между ним и хозяйкой пса завязалась словесная перепалка. Хозяйку животного поддержали проходившие мимо 42-летняя женщина и 27-летний мужчина. Это разозлило мужчину, он достал пистолет и произвел несколько выстрелов.

Кроме этого, в Полтаве задержали мужчину, дважды выстрелившего в голову охраннику кафе Николаю Сусле, который сделал ему замечание: попросил не превращать клумбу в туалет.

Камеры видеонаблюдения сняли, как прохожий остановился и к нему подошел охранник. Первый выхватил оружие и дважды выстрелил в охранника, второй раз – уже после того, как тот упал. Полиция вычислила "стрелка" спустя полсуток, затем выследила его и задержала. Нападавшим оказался 62-летний местный житель.

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