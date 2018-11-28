В Киеве мужчина утонул в одном из частных бассейнов

Сегодня, 17:55

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели киевлянина

Фото: С.Ваганов
Фото: С.Ваганов

В Киеве в среду, 28 ноября, 30-летний мужчина утонул в одном из частных бассейнов. Об этом сообщили "Вартові Еспресо".

Источник издания сообщил, что трагический инцидент произошел в сети фитнес-клубов Sport Life на улице Волошская, 62. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства смерти мужчины.

Сайту "Сегодня" в пресс-службе Нацполиции столицы подтвердили факт гибели мужчины в бассейне. В полиции также подтвердили, что погибшему мужчине было 30 лет.

"На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Опрашивают сотрудников заведения и изучают видео из камер видеонаблюдения", – сообщили нам в полиции.

Также правоохранители добавили, что в некоторых СМИ появилась информация, что у мужчины не было рук.

"Эта информация не отвечает действительности", – рассказали нам в полиции.

Напомним, 19 ноября в парке "Орленок" в Соломенском районе Киева едва не утонул 12-летний мальчик. Момент падения мальчика в воду на мостике увидел сотрудник рядом расположенного ресторана – Сергей Панарин. Мостик расположен в 20 метрах от берега. Мужчина бросился спасать ребенка и вытянул его из воды до приезда спасателей.

Кроме того, в поселке Згуровка Киевской области при странных обстоятельствах погибла 59-летняя женщина. Она утонула в колодце. С обстоятельствами трагедии разбираются правоохранители.
Киев, смерть, утопленник, полиция, бассейн, мужчина, SPORT LIFE, фитнес-клуб, следственно-оперативная группа
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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