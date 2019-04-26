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В Киеве мужчина в медицинской маске насиловал женщин в туалете торгового центра

Сегодня, 14:30

Насильником оказался 29-летний полтавчанин, который врывался в кабинки женской уборной

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве 29-летний житель Полтавы нападал на посетительниц одного из торговых центров и насиловал их в женских уборных. Ему объявлено подозрение, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В марте этого года в женских уборных ТЦ "Эпицентр" неизвестный, прикрыв лицо медицинской маской, врывался в кабинки женщин и с помощью физического насилия совершал действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.gp.gov.ua
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 УК Украины ("Сексуальное насилие").

В Оболонский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее по горячим следам задержали мужчину, который пытался изнасиловать 32-летнюю женщину, а после – несовершеннолетнюю девочку. 

Также мы писали, что в городе Бровары Киевской области полиция задержала двоих мужчин, которые изнасиловали 16-летнюю девушку. Как сообщила пострадавшая, вечером знакомый молодой человек заманил ее в квартиру. Потом девушку закрыли и двое мужчин издевались над ней до утра.

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Тег Киев, торговый центр, насильник

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Сегодня

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