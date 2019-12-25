В Киеве мужчина выстрелил в знакомого: мстил за отца

В Днепровском районе Киева мужчина выстрелил в грудь своему знакомому во дворе его дома. Пострадавший выжил и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как сообщили полицейские, стрельба произошла на улице Павла Тычины. По словам пострадавшего, утром между ним и отцом стрелка произошел конфликт. Потерпевший посчитал, что отец его знакомого украл мангал с территории предприятия, из-за чего сын решил отомстить, дождался его возле дома, несколько раз выстрелил в него и скрылся.

42-летний пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением груди. Спустя несколько часов полиция задержала стрелка – местного жителя 1984 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по факту покушения на убийство. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Чабанах под Киевом конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями закончился дракой и стрельбой из пистолета .

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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