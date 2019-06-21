В Киеве мужчина за рулем Volkswagen сбил двух женщин на "зебре" и хотел сбежать
По предварительной информации, пострадали женщина и девушка
В Киеве в Протасовом Яру произошло ДТП на пешеходном переходе. Как сообщает пресс-служба патрульной столичной полиции, 20 июня на "зебре" водитель Volkswagen совершил наезд на двоих пешеходов и пытался покинуть место происшествия.
"Неравнодушные граждане помогли патрульным установить место нахождения и задержать беглеца", – говорится в сообщении.
По данным паблика "Киев оперативный", в результате ДТП пострадали женщина и девушка.
Напомним, в Одессе утром 18 июня произошло дорожно-транспортное происшествие: на Люстдорфской дороге трамвай сбил пешехода, который перебегал проезжую часть, не снимая наушников. Как выяснилось, парень перебегал проезжую часть, после чего выскочил на обособленное трамвайное полотно.
Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.
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