В полиции Киева раскрыли детали громкого дела в отношении 50-летнего жителя Подольского района. Напомним, мужчина развращал двух 13-летних девочек, а одну из них склонил к занятиям проституцией.

Так, о правонарушителе полицейским стало известно в ходе розыска 13-летней девочки, которая ушла из дома и не вернулась, а ее мать с соответствующим заявлением обратилась в полицию. В течение нескольких часов полицейские разыскали ребенка и доставили в территориальное управление полиции, чтобы выяснить мотивы ее поступка.

В ходе беседы девушка призналась, что все время находилась в гостях у мужчины, с которым вместе с подругой познакомилась полгода назад и получала от него деньги. По ее словам, во время встреч знакомый склонял их к общему употребление спиртных напитков, после чего вел откровенные разговоры на сексуальные темы, показывал им фото и видео порнографического содержания, а также подстрекал их к созданию собственных изображений и порновидео.

Полицейские сразу же отправились по адресу, на который указала несовершеннолетняя, где провели неотложный обыск. Там они обнаружили и изъяли вещественные доказательства совершения преступления – ноутбук, мобильный телефон и вещи одной из несовершеннолетних.

Также правонарушитель уговорил одну из девушек оказывать сексуальные услуги сторонним лицам, создав для этого анкету на соответствующем сайте. Подозреваемый общался с потенциальными клиентами от имени девушки, договаривался о виде, дате, времени и месте предоставления таких услуг, а также размере денежного вознаграждения. После этого, несовершеннолетняя осуществляла выезд по указанному адресу и оказывала соответствующую услугу.

Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 2, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее столичная полиция сообщила подробности дела 41-летнего педофила, задержанного в ноябре прошлого года. Его поймали после того, как он развращал 10-летнюю девочку. Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве жертвами 41-летнего педофила стали девять девочек. А в Черниговской области 13-летняя девочка забеременела от "примерного" семьянина.

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