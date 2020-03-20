В Киеве мужчина жестоко убил месячного младенца

Столичная прокуратура сообщила о подозрении 37-летнему мужчине в умышленном убийстве одномесячного ребенка своей сожительницы.

Согласно материалам следствия, 19 марта, находясь в квартире одного из домов в Деснянском районе столицы, гражданин Грузии умышленно нанес ребенку несколько ударов в область головы, которые привели к возникновению внутричерепной травмы, от которой малыш умер.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Реклама

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Херсонской области умерла девочка, которую родила и спрятала в шкаф 17-летняя студентка.

Напомним, недавно в Херсоне наркозависимый мужчина до смерти избил годовалого сына своей сожительницы за то, что тот постоянно плакал, мешая ему отдыхать.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама