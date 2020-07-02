В Киеве мужчина жестоко убил свою мать

В Киеве полиция задержала мужчину, который убил мать и избил отца, сообщает ГУ НП столицы. В полицию фигурант обратился самостоятельно, сообщив, что убил близкого человека. По прибытию в квартире на улице Глыбочицкой патрульные полицейские обнаружили мужчину – сына потерпевшей, и вызвали на место оперативников.

"Мы установили, что накануне родители приехали к сыну и между ними возник конфликт. Молодой человек сначала избил отца, а после этого схватил кухонный нож и ударил им матери в грудь и в бок. От полученных травм женщина скончалась на месте", – рассказал начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

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Злоумышленника, 1989 года рождения, задержали. Из квартиры следователи изъяли кухонный нож со следами вещества бурого цвета, который направлен на проведение экспертного исследования.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 57-летний мужчина убил собственную мать и закрылся у себя в доме. Инцидент произошел в Вышгородском районе.

Также новости "Сегодня" писали, что 45-летний киевлянин в Володарской районной больнице ножом смертельно ранил врача-педиатра. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

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