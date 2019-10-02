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В Киеве мужчине "светит" пять лет тюрьмы за кражу из магазина коньяка с шоколадкой

2 октября, 14:26

Стоимость украденного оценивается в три тысячи гривен

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве задержали мужчину, который пытался вынести из супермаркета плитку шоколада и коньяк, не расплатившись за товар. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Кудряшова мужчина пытался похитить товар на сумму около 3000 гривен. Правоохранители выяснили, что злоумышленник взял плитку шоколада и коньяк и пытался выйти из магазина, не рассчитавшись за товар. Мужчину задержали сотрудники супермаркета при выходе из помещения и передали работникам полиции охраны", – говорится в сообщении.

Фигуранта задержали. Им оказался житель Полтавской области, 1992 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж на территории столицы.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

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Киев кража супермаркет

Источник: Сегодня

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