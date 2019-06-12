В Киеве мужчину избили после просьбы не курить на детской площадке

У пострадавшего перелом ребер, рассечение головы, ссадины

Фото: Виктор Еременко.

В Киеве из-за замечания не курить на детской площадке избили мужчину. Инцидент произошел неделю назад (во вторник, 4 июня) возле здания общежития Национального университета физического воспитания и спорта, в переулке Майкопский, 4, в районе Демеевской площади. Это два двухэтажных домика, разбитых на два парадных, по восемь квартир. В одном проживают семейные, а во втором – аспиранты.

"Пару лет назад мы сделали возле общежития, где проживаем, детскую площадку. Она конечно же не крутая, но детям есть где играть, там обустроена песочница, горки, а для мам с колясками есть лавочки. Соблюдаем чистоту. Неделю назад к одному из соседей в общежитии приехали гости – три парня и две девушки. Они постоянно собирались на площадке, курили и распивали спиртное, шумели. Я не выдержал, подошел к ним вечером и по-человечески попросил их не курить на площадке, ведь пепел сыпется на песок и в нем будут играть наши дети. Увы, меня не послушались. И, слово за слово, начался спор с соседом, к которому гости приехали. Судя по всему, они еще не все докурили. Сосед ударил меня по лицу, я ответил ему, завязалась драка. После этого на меня набросились еще двое. Им удалось сбить меня с ног и изо всех сил избивать", – рассказывает "Сегодня" Виктор Еременко, который после избиения находиться в областной больнице.







У мужчины перелом ребер, рассечение головы, ссадины, внутренний разрыв щеки, медики наложили 10 швов.

"Главная травма – легкие. После избиения там начала собираться жидкость, которую убирали при помощи двух дренажей. Это по документам операция. Я уже молчу про кучу анализов, рентгена и УЗИ, которые пришлось сделать. И все это из-за людей, которые не уважают ни себя, ни других", – говорит Виктор.

Он написал заявление в полицию, но пока следователь к нему не приходил и не звонил.

"Мне бы не хотелось, чтобы это избиение осталось безнаказанным. Ведь люди должны нести ответственность за свои действия. Я собираю документы, чеки – траты на лечение и просто так все это оставлять не хочу", – добавляет Виктор.

В полиции Киева нам сообщили, что открыли уголовное производство по данному случаю, материалы зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований.

"Потерпевший сейчас находится в больнице. С ним уже пообщались следователи. Личности тех, кто напал на мужчину, установлены. Сейчас проводим следственные действия. Когда пострадавший выйдет из больницы, мы получим его окончательный диагноз, проведем экспертизу и выясним степень нанесенных ему увечий, чтобы дать окончательную квалификацию данного преступлению и наказать виновных", – рассказали "Сегодня" в полиции Голосеевского района.

Ранее мы сообщали, что в Белой Церкви жестоко избили адвоката.

Также сообщалось, что в январе неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

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