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В Киеве мужчину, который убил жену лопатой, посадили на восемь лет

13 февраля, 12:23

Трагедия произошла во время внезапной ссоры

/ Фото: Pixabay

Оболонский райсуд Киева приговорил к 8 годам лишения свободы 49-летнего киевлянина, который до смерти избил свою жену, сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел в августе 2019 года в одной из квартир на Минском проспекте. Обвиняемый, в ходе внезапно возникшей ссоры со своей женой, лопатой нанес потерпевшей не менее 11 ударов в голову, туловище, живот, руки и ноги. После содеянного мужчина оставил жену в беспомощном состоянии, а на утро обнаружил мертвой.

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Злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорен к 8 годам лишения свободы.

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Фото: Смирнов Владимир

Напомним, столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве. В частности, сообщалось, что женщина познакомилась с мужчиной в интернете, на первом свидании он привел ее в квартиру в жилом доме на улице Зодчих, начал угрожать и показал тело убитой бабушки в шкафу. Женщина сбежала и сообщила о ЧП в полицию.

Ранее мы писали о преступлении, которое произошло в Ровенской области. Полицейские задержали жителя села Городец, который подозревается в убийстве своей незрячей жены и расчленении ее тела. По данным стражей порядка, подозреваемый нанес удары по телу жены, а потом отрезал верхние и нижние конечности.

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Киев суд убийства обвиняемый домашнее насилие

Источник: Сегодня

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