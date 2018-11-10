В Киеве мужчину ограбили среди белого дня на остановке

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который на остановке общественного транспорта на улице Ялтинской в Дарницком районе ограбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

"Полицейские установили, что на остановке общественного транспорта мужчина разговаривал по телефону. В это время к нему подбежал незнакомец, вырвал из рук гаджет и убежал", – говорится в сообщении.

В течении часа правоохранители разыскали телефон и злоумышленника, которым оказался 35-летний житель Киевской области, ранее судимый за кражи.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Также пару дней назад на улице Маяковского в Киеве у мужчины силой отобрали телефон, золото и деньги. Преступником оказался киевлянин, ранее судимый за наркопреступления.

А 10 октября возле метро "Бориспольская" среди бела дня ограбили женщину. Преступником оказался безработный житель Донецкой области.

Кроме того, 4 октября посреди улицы на Дарнице молодой житель Сум ограбил пенсионерку. Он ударил женщину по голове, а когда она потеряла сознание, украл сумку с деньгами, мобильный и золотое кольцо.