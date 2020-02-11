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В Киеве мужчину ударили ножом в живот: он дошел до своего дома и умер (видео)

11 февраля, 08:21

Мужчина не успел рассказать падчерице, кто именно на него напал с ножом

В Киеве около полуночи 11 февраля произошло жестокое убийство мужчины. Как пишет "Информатор", 41-летний мужчина пришел домой на улице Замывной, недалеко от Столичного шоссе, с ножевым ранением живота и дома умер, не дожив до приезда врачей.

По предварительным данным, в доме находилась падчерица, которой он сообщил о нападении. Родственница вызвала скорую и правоохранителей, однако ранение оказалось серьезным и мужчина умер. Он не успел сообщить, кто на него напал.

Напомним, в столичном троллейбусе ранее произошла поножовщина. Также сообщалось о подобном ЧП в зале игровых автоматов на улице Галицкой. Там мужчина серьезно ранил одного из посетителей и быстро скрылся с места преступления.

Кроме того, в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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Киев убийство столичное шоссе

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