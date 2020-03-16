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В Киеве мужчину завалило землей в гараже: фото спасения

16 марта, 21:49

Мила Князьская-Ханова

Друзья потерпевшего оперативно вызвали спасателей

В Киеве 16 марта произошел второй за день случай обвала грунта, в котором пострадал человек. Так, в 16:00 спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Стадионная, что в Соломенском районе столицы, на территории одного из гаражных кооперативов, рассказали в ГСЧС столицы.

Как оказалось, мужчина 1995 года рождения проводил в погребе гаража земляные работы, в результате чего и произошел обвал грунта. Вместе со смещением грунта произошло частичное обрушение бетонной конструкции. К счастью, мужчина работал не один, поэтому его товарищи сразу позвонили в Службу спасения 101.

Спасатели достали пострадавшего и передали мужчину бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

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На месте происшествия было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений Главного управления, также были задействованы и спасатели Киевской службы спасения.

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Ранее на улице Газопроводной, 5, возле Берковецкого кладбища накануне днем произошел оползень, в результате которого мужчину засыпало землей.

Тем временем, произошел масштабный оползеньв Одесской области: в прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района "сполз" участок склона на протяжении почти километра.

А в городе Калуш в Ивано-Франковской области люди живут в постоянном страхе, ведь их улица любой момент может оказаться под землей. Жилой массив возвели над шахтами, в которых во времена Советского Союза добывали каменную соль. Из-за этого под землей, где стоят дома, – пустоты.

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обвал спасатели под землей обрушение

Источник: Сегодня

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