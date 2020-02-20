В Киеве мужчины поймали карманника и отдали его полиции

В Киеве пассажир маршрутки вместе с другом смогли задержать опытного карманника, который похитил в транспорте чужой телефон, сообщает паблик "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в автобусе маршрута №535. На одной из остановок мужчина почувствовал прерывание музыки в блютуз наушниках, полез в карман за телефоном, где его не оказалось.

"Я быстро остановил маршрутку и выбежал, подозрительный, как по мне, был только этот мужчина. Словив его, пригрозил, что дам по лицу, он начал говорить: "малый тихо, сейчас верну" в итоге отдает телефон", – рассказал потерпевший от действий карманника.

После этого вор начал убегать в сторону ул. Здолбуновской, но мужчина не растерялся и начал его преследовать. По дороге он позвонил другу, который работает неподалеку.

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"Он выбежал и увидел данного мужчину, и уже вместе его задержали. Полицию ждали полтора часа", – поделился киевлянин.

Задержанного зовут Владислав, он 1983 года рождения. Мужчина является наркозависимым и ранее уже сидел за кражу.

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Не так давно в киевской маршрутке пассажиры поймали карманника, который обчистил сумку пассажирки, украв у нее мобильный телефон. Однако воровство не осталось незамеченным. Пассажиры задержали вора, отобрали у него "добычу" и избили.

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют не только в транспорте. Их жертвой можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

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