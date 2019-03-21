В Киеве на 850 грн оштрафовали мать школьника, травившего одноклассника

Подросток бил одноклассника и унижал его с нецензурной лексикой при других

Фото: brjunetka.ru.

В Киеве на 850 грн оштрафовали мать школьника, травившего одноклассника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/329/737/5c4329737d2d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/329/737/5c4329737d2d1.jpg 2019-03-21T10:23:00+02:00 Происшествия Подросток бил одноклассника и унижал его с нецензурной лексикой при других

В Киеве суд назначил наказание в виде 850 гривен штрафа матери подростка, который травил одноклассника, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Так, к сотрудникам Щевченковского райотдела обратились родители школьника и рассказали, что одноклассник их сына бьет ребенка, а также нецензурно выражается в его адрес в присутствии других детей. Педагоги уточнили, что администрация школы неоднократно проводила с родителями нарушителя беседы о поведении их сына во время уроков и использовании мата.

Работники ювенальной превенции составили административный протокол по ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В итоге суд назначил матери подростка, травившего одноклассника, штраф.

Ранее сообщалось, что ученицы одной из столичных школ жестоко избили свою одноклассницу. Инцидент произошел в школе №294 на Троещине в Деснянском районе Киева. При этом одна из школьниц снимала на камеру своего мобильного телефона видео драки.

Также мы писали о жестоком избиении школьницы в Одессе. Мать пострадавшей рассказала, что нападавшие были хорошо знакомы с ее дочерью, а одна из них даже претендовала на роль лучшей подруги.

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