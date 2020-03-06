В Киеве на 9 лет посадили наркоторговца: привозил психотропы из Германии под видом кофе

Столичный суд вынес приговор уроженцу Черкасс, который привез в Украину для продажи крупную партию наркотиков. Мужчина осужден на 9 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Киева.

Правоохранители задержали обвиняемого летом 2017 года на территории Киева сразу по прибытию рейсовым автобусом из Германии. В ходе досмотра его личных вещей полицейские обнаружили и изъяли почти 5 тысяч таблеток с содержанием особо опасного психотропного вещества МДМА, которые были спрятаны в упаковки из-под кофе.

Во время досудебного расследования установлено, что фигурант дома также незаконно выращивала коноплю.

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Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение и хранение психотропных веществ с целью сбыта и в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 310 УК Украины (незаконное выращивание конопли).

Приговором Святошинского районного суда города Киева признан виновным в указанных уголовных правонарушениях и приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Ранее мы сообщали, что в столице задержали группу наркодилеров. Кроме торговли "зельем", злоумышленники оказались причастными к убийству человека. Тем временем, в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

В столице тоже активно борятся с распространением наркотиковчерез так называемые "закладки" В частности, правоохранители стали пристально отслеживать рекламу, которую дилеры рисуют на заборах и стенах домов.

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