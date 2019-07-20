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В Киеве на Академгородке обстреляли маршрутку, полиция ввела план "Перехват"

20 июля, 13:42

"Стрелок" и его попутчик задержаны копами и уже дают показание

Фото: ordvor.com
Фото: ordvor.com.

В районе станции метро "Академгородок" в Киеве произошел инцидент, в ходе которого был обстрелян рейсовый автобус. Сообщение о правонарушении поступило в дежурную часть около 10 часов утра, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Водитель маршрутного такси сообщением "Киев – Житомир" рассказал, что из-за дорожного конфликта по первоочередности проезда водитель микроавтобуса Opel Vivaro  выстрелил из неустановленного оружия в направлении маршрутки.

Для розыска и задержания автомобиля нарушителя в столице ввели соответствующий оперативный план, а вскоре правоохранители остановили разыскиваемую машину, и уже общаются с водителем и пассажиром.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Водитель маршрутки писать заявление отказался и, не предоставив информацию, имеет ли транспортное средство какие-любые повреждения вследствие выстрела, уехал с места происшествия.

Однако правоохранители все равно проводят проверку, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение, говорится в сообщении.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве обстреляли автобус: пуля чудом не попала в пассажиров . Инцидент произошел 19 февраля на Борщаговке в Святошинском районе столицы. Возле остановки "Завод Стройдеталь" неизвестный выстрелил автобусу маршрута №90 из малокалиберного оружия, пуля пробила стекло.

В мае 2017 также в Святошинском районе в Киеве неизвестные обстреляли автобус с пассажирами . Злоумышленники стреляли из пневматического оружия, были повреждены пять окон.

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Тег автобус, маршрутка, стрельба, святошин , академгородок, Святошинский район

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Сегодня

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