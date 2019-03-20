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В Киеве на авторынке сгорело семь машин

Сегодня, 15:35

В Киеве произошло очередное ЧП с автомобилями

Фото: Pixabay
В Киеве на авторынке сгорело семь машин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d6/608/5c88d660894e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d6/608/5c88d660894e0.jpg Происшествия В Киеве произошло очередное ЧП с автомобилями

19 марта в Голосеевском районе столицы произошло масштабное ЧП. В 7 утра в ГСЧС Киева поступило сообщение о том, что на Столичном шоссе, 104-а, где расположен самый большой столичный авторынок, горят автомобили. 

"Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло в автомобиле BMW с последующим распространением огня на автомобили Subaru, Renault Megane, Renault Clio, Citroеn, Mazda и Jaguar. В 7:25 пожар был локализован, а в 07: 42 ликвидирован", – рассказали в ГСЧС Киева.

На месте происшествия работало две единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава. Люди, к счастью, не пострадали.

"Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы", – говорят спасатели. 

Кстати, в этот же день ночью тушили возгорание двух автомобилей  BMW во дворе 9-этажного жилого дома на ул. Милютенко, 15 в Деснянском районе.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел мощный пожар на Демеевском рынке в Голосеевском районе.

Также напомним, что в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей. Причины возгорания еще устанавливаются.

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Тег Киев, пожар, спасатели, огонь, ГСЧС

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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