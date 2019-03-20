В Киеве на авторынке сгорело семь машин
В Киеве произошло очередное ЧП с автомобилями
19 марта в Голосеевском районе столицы произошло масштабное ЧП. В 7 утра в ГСЧС Киева поступило сообщение о том, что на Столичном шоссе, 104-а, где расположен самый большой столичный авторынок, горят автомобили.
"Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло в автомобиле BMW с последующим распространением огня на автомобили Subaru, Renault Megane, Renault Clio, Citroеn, Mazda и Jaguar. В 7:25 пожар был локализован, а в 07: 42 ликвидирован", – рассказали в ГСЧС Киева.
На месте происшествия работало две единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава. Люди, к счастью, не пострадали.
"Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы", – говорят спасатели.
Кстати, в этот же день ночью тушили возгорание двух автомобилей BMW во дворе 9-этажного жилого дома на ул. Милютенко, 15 в Деснянском районе.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошел мощный пожар на Демеевском рынке в Голосеевском районе.
Также напомним, что в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей. Причины возгорания еще устанавливаются.
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