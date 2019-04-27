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В Киеве на АЗС произошел пожар, есть погибшие – соцсети

27 апреля, 03:03

Предварительно, воспламенилось неизвестное вещество на заправке

Фото: Pixabay

В Киеве на улице Бережанской, 15 во время воспламенения неизвестного вещества на автозаправочной станции погиб сотрудник АЗС. Об этом сообщает портал в Facebook "dtp.kiev.ua".

"Предварительно, воспламенилось неизвестное вещество на заправке. К сожалению, один из сотрудников от полученных травм скончался", – сказано в сообщении на странице портала.

Также сообщается, что на месте работает патрульная полиция, СОГ, скорая помощь, бойцы ГСЧС и АРЗ СП.

Причину пожара и взрыва выясняет следствие.

Смертельное ЧП в Киеве на Бережанской, 15. Пожар на АЗС Предварительно, воспламенилось неизвестное вещество на заправке. На месте обнаружен труп #дтп #Киев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash #дтпкиев

Опубліковано dtp.kiev.ua Пʼятниця, 26 квітня 2019 р.

Напомним, что ранее в Хмельницкой области горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий.

А недавно Под Львовом произошел мощный пожар на заводе по производству подсолнечного масла. Огонь вспыхнул в металлической сушке с семенами.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Авиаконструктора И. Сикорского вспыхнул пожар в 9-этажке. Пожар случился в квартире на восьмом этаже. В результате пожара погиб человек. Еще трех человек – мужа, жену и их пятилетнюю дочь удалось спасти. Во время ликвидации пожара спасатели с помощью автолестницы эвакуировали с девятого этажа дома шестерых жителей, еще пятерых – с седьмого этажа.

Также напомним, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе. Огонь перекинулся на соседнее помещение и охватил весь коридор. Дымом затянуло еще два верхних этажа, жители не могли самостоятельно выйти из своих квартир.


​Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег Киев, пожар, смерть, АЗС

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