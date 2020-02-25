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В Киеве на берегу озера до смерти забили мужчину: подробности

25 февраля, 11:29

Тело нашли в строительном вагончике

В Киеве произошло жуткое убийство – в строительном вагончике на Корчеватом нашли тело пожилого мужчины. Об этом сообщает "Информатор".

Все случилось недалеко от улицы Набережно-Корчеватской, на берегу озера Миколайчик. Погибшего в вагончике обнаружил его коллега. Он же и вызвал медиков и полицейских. Прибывшим на место врачам осталось только констатировать смерть мужчины.

На теле убитого нашли много телесных повреждений. Погибшему было около 60 лет. Все подробности убийства выясняют правоохранители.

Ранее мы писали, что недалеко от места убийства, сегодня утром, 25 февраля, в люке теплотрассы нашли три безжизненных тела. Жуткую находку обнаружили в 6:21 на улице Набережно-Корчеватской, 56/66 – люди погибли во время пожара.

Напомним, в Киеве произошло жестокое убийство 61-летнего уроженца Кировоградской области, в совершении которого подозревают его 30-летнего сына.

Также сообщалось, что в столице убили 18-летнюю девушку. Подозреваемого задержали в Полтаве.

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Киев фото видео смерть убийство озеро Корчеватое

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