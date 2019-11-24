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В Киеве на Березняках произошел взрыв в многоэтажке: фото и видео

24 ноября, 14:55

На месте происшествия следов от взрывчатки не нашли

В Киеве на Березняках в девятиэтажном доме произошел взрыв. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщил источник, взрыв случился в трубе мусоропровода между третьим, четвертым и пятым этажами. После детонации было видно открытое пламя. Спасатели быстро ликвидировали возгорание.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 19:30.

По предварительным выводам, в заваренный мусоропровод кто-то выбросил окурок. Взрывотехники объяснили, что из-за высокой температуры материал трубы – асбестобетон – нагрелся и лопнул. Именно этот звук и приняли за взрыв. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в Киеве поздно вечером в четверг, 21 ноября, произошел взрыв в жилом доме на улице Гончара, 67, в Шевченковском районе. По предварительным данным, детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов дома. Взрыв был настолько мощный, что в доме вынесло окна, а грохот слышали жители еще нескольких улиц.

Кроме этого, мы сообщали, что на линию 102 полиции Киева поступило сообщение о взрыве автомобиля, который произошел в Святошинском районе. Как установлено, в салоне автомобиля находились три человека, двое из которых в тяжелом состоянии госпитализированы. Их личности устанавливает полиция. Еще один человек был мертв.

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Киев взрыв березняки мусоропровод

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