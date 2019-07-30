В Киеве на Березняках произошла стрельба: ранена девушка

В Днепровском районе Киева конфликт между супругами и компанией молодых людей на улице закончился стрельбой. Ранена девушка, сообщает "Информатор".
Инцидент произошел вчера вечером, около 22:00, на улице Ивана Миколайчука. Как рассказали очевидцы, у супружеской пары, которая гуляла у рынка "Березняки" с маленькой собакой, возник конфликт с компанией молодых девушек и парней. Парни на повышенных тонах общались с мужчиной, и решил ответить им огнем из пистолета. Одна из пуль попала в ногу девушке. После этого стрелок, вместе с женой и собакой покинул место происшествия.
Отметим, что резиновая пуля вошла в переднюю часть бедра девушки – пострадавшую госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает. Кроме того, копы быстро установили местопребывание подозреваемого и нашли его недалеко от дома. Обстоятельства стрельбы выясняются.
Ранее под Киевом полицейские применили оружие, чтобы задержать грабителей.
Также сообщалось, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба.
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