Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на Березняках произошла стрельба: ранена девушка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-07-30T07:58:00+03:00 Происшествия Огонь по компании молодых людей открыл мужчина с собачкой

В Днепровском районе Киева конфликт между супругами и компанией молодых людей на улице закончился стрельбой. Ранена девушка, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел вчера вечером, около 22:00, на улице Ивана Миколайчука. Как рассказали очевидцы, у супружеской пары, которая гуляла у рынка "Березняки" с маленькой собакой, возник конфликт с компанией молодых девушек и парней. Парни на повышенных тонах общались с мужчиной, и решил ответить им огнем из пистолета. Одна из пуль попала в ногу девушке. После этого стрелок, вместе с женой и собакой покинул место происшествия.

Отметим, что резиновая пуля вошла в переднюю часть бедра девушки – пострадавшую госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает. Кроме того, копы быстро установили местопребывание подозреваемого и нашли его недалеко от дома. Обстоятельства стрельбы выясняются.

Ранее под Киевом полицейские применили оружие, чтобы задержать грабителей.

Также сообщалось, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба.

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