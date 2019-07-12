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В Киеве на большой скорости столкнулись Audi и BMW: появились фото и видео

12 июля, 07:40

Жуткое ДТП произошло на пересечении проспекта Победы и улицы Гарматной

В Киеве на пересечении проспекта Победы и улицы Гарматной столкнулись три иномарки. Из-за ДТП Audi и BMW пострадал мужчина, сообщает "Информатор".

Авария произошла около 01:00. Как выяснилось, автомобили столкнулись на большой скорости – они полностью разбиты. В ДТП пострадал один человек, его срочно госпитализировали медики "скорой". Копы отметили, что в салоне BMW сработали подушки безопасности, и водитель не пострадал. В каком состоянии водитель Audi на данный момент ничего не известно. На данный обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, не так давно в Днепровском районе Киева автомобиль Chery Elara, под управлением пьяного водителя, снес столб и вылетел на тротуар. Водитель легковушки пострадал, его госпитализировали.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег Киев, ДТП, столкновение, легковушки, проспект победы, автомобили, пострадавший

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