В Киеве на Братиславской грузовик протаранил остановку

Водитель фуры, уходя от столкновения с пешеходом, нарушившим ПДД, въехал в ограждение, а потом в остановку

В среду, 25 сентября, в Киеве, где ранее грузовик ушел под землю, на улице Братиславской грузовик протаранил остановку, в результате чего водителя зажало в кабине.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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По предварительным данным, водитель фуры, уходя от столкновения с пешеходом, нарушившим ПДД, въехал в ограждение, а потом в остановку общественного транспорта.

Водителя зажало в кабине. На место ДТП прибыли спасатели из ГСЧС и несколько машин "скорой помощи". О других пострадавших информации нет.

Как сообщалось, в Киеве из-за двух аварий, которые произошли на площади Победы днем во вторник, 24 сентября, осложнено движение транспорта. Двойное ДТП произошло на площади Победы возле цирка: пока оформляли уже типичную для этого перекрестка первую аварию – произошла такая же вторая, в метре от первой.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м километре трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Далее виновника ДТП протащило вперед, он въехал еще в одну машину на обочине дороги и "сцепился" с ней.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В аварии погибли девять человек.

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