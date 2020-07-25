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В Киеве на Броварском проспекте тройное ДТП: есть пострадавшие

25 июля, 18:59

Игорь Рец Игорь Рец

Автомобили двигались в сторону Броваров

На Броварском проспекте произошла тройная авария. Об этом сообщается в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. Известно, что авария произошла в направлении Броваров

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Как видно в опубликованном видео, столкнулись грузовик, внедорожник и легковой автомобиль. Все транспортные средства существенно повреждены

"Серьезное ДТП только что произошло на Броварском шоссе (в сторону города Бровары). Есть пострадавшие. Информация уточняется", – говорится в подводке к посту

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Напомним, 8 июля на Броварском проспекте образовались пробки после того, как протестующие перекрыли мост Метро.

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авария ДТП бровары

Источник: Сегодня

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