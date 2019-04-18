В Киеве на Дегтяревской вспыхнул дом

На место ЧП работают полиция и врачи

Фото: Киев Оперативный

В Киеве началася пожар на крыше дома на Дегтяревской, 32Б. Об этом в соцсетах сообщает Киев.Оперативный.

На месте уже работают пожарные бригады ГСНС, полиция и врачи. "Надеемся, помощь последних не понадобится", – говорится в сообщении.

Напомним, 14 апреля в центре Днепра произошел масштабный пожар, который спасатели тушили на протяжении всей ночи. В результате ЧП пострадал один человек.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

Напомним, что вечером 15 апреля начался пожар в парижском соборе Нотр-Дам. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

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