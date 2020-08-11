В Киеве на Демеевке рухнула опора остановки: едва не покалечила ребенка

На Демеевской площади сооружали остановочный павильон, но что-то пошло не так

В Киеве участились случаи падения опор, столбов и других элементов инфраструктуры. Ровно через неделю после падения столба на метро "Черниговская", похожее ЧП произошло в районе Демеевской (бывшей Московской) площади столицы.

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Там рухнула конструкция остановки общественного транспорта. На опубликованных в соцсетях фото видно, что на остановке строится новый остановочный павильон, который состоит из нескольких металлических опор. От конструкции отвалилась одна из опор. Как сообщают очевидцы, в этот момент на остановке находилась семья с маленьким ребенком, чудом обошлось без жертв.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" сайту "Сегодня" сообщили, что факт падения конструкции зафиксирован и никто из людей не пострадал.

"Остановка не находиться на балансе нашего предприятия. Она принадлежит компании "Рошен". Они быстро все исправили", – пояснили нам в "Киевпастрансе".

Напомним, днем ранее на проспекте Героев Сталинграда, 42, в Оболонском районе столицы электрическая опора упала на проезжую часть, едва не задев проезжающий мимо автобус.

Видео: Светлана Подрезова/Facebook

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