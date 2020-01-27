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В Киеве на детской площадке нашли гранату: видео с места ЧП

27 января, 13:33

На место инцидента вызвали спасателей и полицию

В Киеве на детской площадке во дворе жилого дома на улице Ивана Выговского, 11а (бывшая Маршала Гречко) обнаружили гранату. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

О страшной находке сообщили дворники.

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На место вызвали полицию и сотрудников взрывотехнических служб, а детскую площадку оградили.

В паблике также опубликовано видео с места ЧП.

Ранее сообщалось, что в столичной многоэтажке мужчина подорвался на гранате вместе с гражданской супругой. Подрывник погиб сразу, его сожительница от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов. На месте взрыва побывали "Сегодня" и выяснили: причиной жуткой истории мог быть семейный конфликт.

Кроме того, в селе Пашена Балка под Днепром шестеро детей подорвались на боевой гранате на детской площадке. Все дети получили травмы различной степени тяжести, двое из них находились в тяжелом состоянии, а у некоторых были оторваны пальцы. Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

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Киев граната детская площадка

Источник: Сегодня

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