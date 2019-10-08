В Киеве на детской площадке снова серьезно травмировался ребенок

На площадке не было ни песка, ни другого мягкого покрытия

Фото: Olena Lizvinskaya

В Киеве произошел очередной случай травмирования ребенка на детской площадке. Так, ребенок получил сильные ушибы, упав с высоты около метра. Об этом сообщила на своей странице эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская на своей странице в Facebook.

"На ул. Декабристов между домами 8 и 10-А установили спортивную площадку, отличная идея для оздоровления детей, но забыли про безопасность (то есть установили ее на землю, не завезли: ни песок, ни мягкого покрытия). Ребенок упал, потерял сознание (сотрясение и ушиб грудной клетки) при высоте метр", – написала Лизвинская.

Как выяснилось, по ее данным, детской площадке нет ни на одном балансе.

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"Решила найти, у кого площадка на балансе, кто несет ответственность: в 1551, сказали: "что площадкой занимается отдел контроля благоустройством 564918", в отделе дали телефон жек 202 – 5633838, жек "отправил" в отдел эксплуатации 5638010 и тут ведущий инспектор долго консультируется, выясняет... И долгожданный ответ: "На балансе спортивной площадки нет!!! Скорее всего наверное депутат пропиарился, установил и все". Все, дорогие жители, не дай Бог, что случается, все умыли руки", – уточнила она.

Ранее сообщалось, что в Гостомеле под Киевом часть детской площадки во дворе жилого дома провалилась под землю.

Напомним, в Киевской области на территории детского сада в селе Андреевка Макаровского района во время проведения земляных работ нашли шесть взрывоопасных минометных мин времен Второй мировой войны. После осмотра места происшествия и проверки прилегающей территории специалистами ГСЧС были подняты на поверхность шесть минометных мин, которые изъяты и обезврежены на специальном полигоне.

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