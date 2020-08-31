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В Киеве на детской площадке устроили поножовщину: есть раненый

31 августа, 12:32

Александр Марущак , Татьяна Очеретяная

По словам очевидцев, пострадал военнослужащий

В Киеве на детской площадке произошла драка с поножовщиной. В соцсетях пишут, что в результате потасовки мужчину ранили в шею, он фактически истекал кровью. Журналисты сайта "Сегодня" выяснили подробности инцидента.

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Очевидцы происшествия утверждают, что раненый является военнослужащим.

В свою очередь в столичной полиции подтвердили сам факт драки и уточнили, что это произошло ночью 31 августа на улице Кирилловской.

"Мужчина был госпитализирован в одну из больниц и утром находился там. Угрозы для его жизни уже нет. На данный момент мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию, является ли мужчина военнослужащим. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства драки, которая произошла на детской площадке. Правоохранители общаются со свидетелями, чтобы выяснить причину потасовки и привлечь к ответственности виновных", - рассказали сайту "Сегодня" в полиции Подольского района столицы.

Напомним, недавно на Виноградаре в Киеве водитель задел пешехода, переходившего дорогу. Друзья пострадавшего решили устроить самосуд и избили автомобилиста. Тем временем местная жительница вытащила из машины пистолет водителя и выстрелила.

Также мы рассказывали, как недалеко от Бессарабского рынка в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой.

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Киев драка поножовщина пострадавший
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