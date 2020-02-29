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В Киеве на Днепровской набережной произошло ДТП: есть пострадавшие

29 февраля, 01:30

Елена Кузьмич

Водителя Corolla с подозрением на закрытую травму черепа увезли медики

28 февраля в Киеве на Позняках произошло ДТП.

Об этом сообщает Информатор.

На Днепровской набережной, 12 возле парковки гипермаркета Novus произошло столкновение Audi A4 и Toyota Corolla.

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По предварительной информации, оба автомобиля ехали по набережной навстречу друг другу. Женщина-водител, которая была за рулем Audi, начала поворот на парковку Novus, не пропустив Toyota Corolla. Из-за этого машины столкнулись.

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В результате аварии водителя Corolla с рассечением и подозрением на закрытую травму черепа увезла карета скорой помощи. На месте оформлением ДТП занимался экипаж патрульной полиции.

Видео: kiev.informator.ua

Напомним, похожее смертельное ДТП произошло во Львовской области. На трассе Киев – Чоп в селе Конюхов Стрыйского района столкнулись BMW X3 и Ford Focus. Погибли 53-летний водитель Ford и 49-летняя пассажирка из Закарпатской области.

Недавно мы выясняли, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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Киев авария ДТП

Источник: kiev.informator.ua

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