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В Киеве на Дорогожичах маршрутка сбила трех женщин

Сегодня, 20:44

На место прибыли около 10 машин скорой помощи

Фото: Александр Марущак
В Киеве на Дорогожичах маршрутка сбила трех женщин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3db/46d/5c93db46d75ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3db/46d/5c93db46d75ec.jpg Происшествия На место прибыли около 10 машин скорой помощи

В Киеве возле станции метро "Дорогожичи" произошло страшное ДТП. Так, 21 марта автобус, который курсирует по 155 маршруту, сбил на пешеходном переходе трех женщин. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшие – разного возраста. Одна из них – пожилая, женщина в тяжелом состоянии. У второй – травма головы и разбито лицо. По словам очевидцев, у одной из пострадавших – травма позвоночника. На место прибыли около 10 карет скорой помощи, пострадавших срочно госпитализировали.

У маршрутки разбито левое ветровое стекло. По словам водителя, у автобуса оказали тормоза, он находится в шоковом состоянии. Очевидцы говорят, что маршрутка, вероятно, пыталась проскочить перекресток.

Автобус остановился в 10 метрах от перехода, на котором сбил пешеходов. Одну из пострадавших доставали из-под колес.

Напомним, 19 марта в результате масштабной аварии на перекрестке Телиги и Щусева близ станции метро "Дорогожичи" в Киеве пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная аварияс участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.

Также напомним, что на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля. 

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

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