В Киеве на дорогу повыпадали перепела из-за ДТП на Заболотного

У Ford во время движения внезапно лопнуло колесо

Фото: Информатор

В Киеве на дорогу повыпадали перепела из-за ДТП на Заболотного //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/752/ed7/5c8752ed75552.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/752/ed7/5c8752ed75552.jpg 2019-03-12T08:50:00+02:00 Происшествия У Ford во время движения внезапно лопнуло колесо

Легковой автомобиль Ford, перевозивший тушки перепелов, перевернулся на полном ходу на улице Заболотного в Киеве рано утром во вторник, 12 марта.

Водитель авто сообщил, что ехал в первой полосе не более 70 км/час, и во время движения у него внезапно лопнуло правое колесо. Он не смог справиться с управлением, вследствие чего машина перевернулась. Авто получило повреждения: выбиты боковые и заднее стекло.











Вместе с этим, тушки перепелов, которые находились в машине, вылетели на проезжую часть и тротуар, сообщает "Информатор".

В результате ДТП у водителя травма руки.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на высокой скорости врезался в бетонную ограду. В результате пассажир Daewoo Nexia погиб на месте, а водителя со множеством травм карета скорой помощи доставила в больницу.

Также сообщалось, что на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.

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