В Киеве на дорогу повыпадали перепела из-за ДТП на Заболотного
У Ford во время движения внезапно лопнуло колесо
Легковой автомобиль Ford, перевозивший тушки перепелов, перевернулся на полном ходу на улице Заболотного в Киеве рано утром во вторник, 12 марта.
Водитель авто сообщил, что ехал в первой полосе не более 70 км/час, и во время движения у него внезапно лопнуло правое колесо. Он не смог справиться с управлением, вследствие чего машина перевернулась. Авто получило повреждения: выбиты боковые и заднее стекло.
Вместе с этим, тушки перепелов, которые находились в машине, вылетели на проезжую часть и тротуар, сообщает "Информатор".
В результате ДТП у водителя травма руки.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на высокой скорости врезался в бетонную ограду. В результате пассажир Daewoo Nexia погиб на месте, а водителя со множеством травм карета скорой помощи доставила в больницу.
Также сообщалось, что на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.
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