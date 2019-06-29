В Киеве в электроцехе произошел масштабный пожар: есть погибший

В здании спасатели нашли обгоревший труп

















В Дарницком районе Киева в мастерском цехе на территории управления спецмашин "Киевгорстроя" произошел пожар. Об этом сообщает "Информатор".

Масштабный пожар вспыхнул сегодня около 3:15. Пламя сначала охватило два этажа здания, а потом начало перебрасываться на крышу. Огонь охватил около 80 квадратных метров здания. Ликвидировать пожар спасателям удалось только в 4:27.

Кроме того, в помещении пожарные обнаружили сильно обгоревшее тело человека. Предварительно, это был мужчина.

Отметим, что спасатели сначала не могли попасть в здание, так как дверь была заперта. Рабочие предприятия утверждали, что здание было закрыто на замок еще в четверг, и они не знают, кто мог находится внутри. К тушению огня задействовали 9 единиц техники и около 40 человек личного состава. Причины возгорания установит следствие.

Напомним, 25 июня в Киеве произошел пожар на Рейтарской, 9. Пожар вспыхнул в двухэтажном здании старой постройки, в котором находятся офисы.

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек. за прошлый год в огне погибло 2009 человек, из них — 47 детей. В 2017-м смертей было меньше — 1819 человек. В то же время спасателям удалось вырвать из лап огня 2335 человек, в том числе и 350 детей.

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