ДТП в Киеве: пассажир обгорел в такси: опубликовано видео

Огонь вспыхнул после того, как машина такси врезалась в автобус

/ Фото: А.Ракитин, Сегодня

Пассажир такси обжегся в машине вследствие двойной аварии в Киеве.

Так, сначала на Харьковском шоссе "Жигули" врезались в автобус, при этом никто не пострадал. Но уже через 15 минут в бус, отогнанный с места аварии, влетело еще и такси. Легковушка сразу загорелась.

Сначала пылающую машину пытались потушить сами участники аварии, затем на место прибыли спасатели и полностью ликвидировали возгорание.

В результате аварии пострадал мужчина, ехавший в такси. Он получил ожоги и был госпитализирован.

Напомним, 2 сентября в Киеве недалеко от Байкового кладбища, на пересечении улиц Изюмской и Брожко, произошло тройное ДТП, в результате которого одна из машин перевернулась.

Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем Mercedes-Benz, сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства по ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.

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