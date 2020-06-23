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В Киеве на ходу вспыхнул Merсedes и сгорела машина возле больницы

23 июня, 09:41

Наталья Руда Наталья Руда

Устанавливать причины пожаров будут правоохранительные органы

В Киеве за сутки произошло два автомобильных пожара. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

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Так, в 22:08 в понедельник, 22 июня, на ходу загорелся Merсedes Sprinter на улице Елены Телиги, 41. В 20:34 пожар ликвидировали. В результате ЧП в автомобиле сгорела фара, частично повреждено лакокрасочное покрытие крыла.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Подобный инцидент произошел в 1:40 23 июня на территории психоневрологической больницы на улице Миропольской, 8. Как оказалось, пожар возник в автомобиле ВАЗ 2106. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара, который в 2:18 ликвидировали. В результате пожара в автомобиле поврежден моторный отсек, салон, багажный отсек, колеса и лакокрасочное покрытие.

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Причины возникновения обоих пожаров сейчас устанавливают правоохранительные органы. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова в столице сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Киев машины пожар

Источник: Сегодня

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