В Киеве на ходу вспыхнуло авто: видео

В Киеве посреди дороги загорелся автомобиль Daewoo Lanos.

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Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел 1 сентября на улице Натальи Ужвий. Автомобиль почти полностью сгорел. Причины пожара пока неизвестны. К счастью, никто не пострадал.

Видео: dtp.kiev.ua

Видео: Киев Оперативный

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Также напомним, в Киеве на Соломенской площади на ходу загорелась легковушка, за рулем которой был пожилой мужчина. На место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и ликвидировали возгорание в Opel.

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Водитель в результате ЧП надышался дымом, но с ним все в порядке. Причины возгорания пока что не сообщаются.

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