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В Киеве на ходу загорелся Opel с пожилым мужчиной за рулем

9 декабря, 10:50

Водитель наглотался дыма, но серьезно не пострадал

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Соломенской площади в понедельник, 9 декабря, на ходу загорелась легковушка, за рулем которой был пожилой мужчина. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

По данным паблика, на место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и ликвидировали возгорание в Opel. Водитель в результате ЧП надышался дымом, но с ним все в порядке. Причины возгорания пока что не сообщаются.

/ Фото: Киев Оперативный

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/ Фото: Киев Оперативный

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Не так давно во дворе 18-этажного жилого дома на ул. Драгоманова, 15А, горели припаркованные автомобили. Возгорание возникло в автомобиле Mazda CX-7 с распространением огня на рядом расположенные автомобили Peugeot и Hyundai Tucson.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Киев ДТП пожары

Источник: Сегодня

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