Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,9
30,52
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве на Индустриальном мосту умер человек

Сегодня, 10:28

На месте происшествия работает полиция

Фото: antikor.com.ua.
Фото: antikor.com.ua..
В Киеве на Индустриальном мосту умер человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f1d/a81/5c3f1da8162d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f1d/a81/5c3f1da8162d6.jpg Происшествия На месте происшествия работает полиция

В понедельник, 11 февраля, утром в районе Индустриального моста умер человек. Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

Тело лежит на ступеньках, накрыто черной клеенкой. Информации о поле и возрасте человека пока нет. На месте работают полицейские и медики.

Напомним, накануне мы сообщали, что в Днепре возле Гидропарка спасатели выловили тело женщины. Тело находилось на расстоянии трех метров от берега.

Кроме того, в декабре под Киевом за жестокое убийство женщины задержали ранее судимого мужчину. За содеянное злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, труп, тело, полиция, индустриальный мост

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на Индустриальном мосту умер человек". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Полтавской области в припаркованном автомобиле нашли тело мужчины

1 февраля, 12:03

Убитый оказался местным предпринимателем

В Киеве на Южном вокзале умер мужчина

7 февраля, 09:31

Незадолго до смерти пассажир опоздал на свой поезд

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Могут даже не позвать на собеседование: что работодатели ищут в ваших соцсетях

Вчера, 07:38

В социальных сетях грань между личной и деловой жизнью очень тонкая

Сам себе сержант: как и зачем Кабмин хочет изменить систему воинских званий в Украине

Вчера, 07:19

Для сближения с НАТО прапорщики могут стать сержантами, а мичманы — старшинами и мастерами

Ревнивый криминал: на какие преступления идут украинцы из-за любви

Вчера, 07:00

Женщины нападают за лайки, а мужчины закрывают в квартире

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

9 февраля, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление