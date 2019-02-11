В Киеве на Индустриальном мосту умер человек

На месте происшествия работает полиция

Фото: antikor.com.ua..

В Киеве на Индустриальном мосту умер человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f1d/a81/5c3f1da8162d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f1d/a81/5c3f1da8162d6.jpg 2019-02-11T10:28:00+02:00 Происшествия На месте происшествия работает полиция

В понедельник, 11 февраля, утром в районе Индустриального моста умер человек. Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

Тело лежит на ступеньках, накрыто черной клеенкой. Информации о поле и возрасте человека пока нет. На месте работают полицейские и медики.

Напомним, накануне мы сообщали, что в Днепре возле Гидропарка спасатели выловили тело женщины. Тело находилось на расстоянии трех метров от берега.

Кроме того, в декабре под Киевом за жестокое убийство женщины задержали ранее судимого мужчину. За содеянное злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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