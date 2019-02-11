В Киеве на Индустриальном мосту умер человек
На месте происшествия работает полиция
В понедельник, 11 февраля, утром в районе Индустриального моста умер человек. Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня".
Тело лежит на ступеньках, накрыто черной клеенкой. Информации о поле и возрасте человека пока нет. На месте работают полицейские и медики.
Напомним, накануне мы сообщали, что в Днепре возле Гидропарка спасатели выловили тело женщины. Тело находилось на расстоянии трех метров от берега.
Кроме того, в декабре под Киевом за жестокое убийство женщины задержали ранее судимого мужчину. За содеянное злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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