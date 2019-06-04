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В Киеве на капремонте парка украли 200 тысяч гривен

4 июня, 13:02

Директору фирмы-подрядчика грозит до восьми лет тюрьмы

Фото: kyiv.gp.gov.ua
Фото: kyiv.gp.gov.ua.

Киевская местная прокуратура № 3 направила в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия-подрядчика за присвоение бюджетных средств в сумме свыше 200 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Правоохранители выяснили, что при выполнении работ по капитальному ремонту парковой зоны по улице Маяковского и площади Анкары в Деснянском районе директором фирмы-подрядчика были присвоены бюджетные деньги, перечисленные за работы, которые, к слову, так и не были выполнены.

Полицейские утверждают, что в ходе досудебного расследования найдены неопровержимые факты вины директора фирмы-подрядчика. За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепропетровской области под судом оказался директор коммунального предприятия за злоупотребление служебным положением

Ранее мы писали, что в Кривом Роге на взятке попался глава райсовета. Чиновник обещал директору фирмы заключить договор на сумму 122 тысячи гривен. За это просил 10 процентов "отката" от суммы. 

Также сообщалось, что депутата Черниговского горсовета поймали на взятке:


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Тег Киев, коррупция, парк

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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