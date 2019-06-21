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В Киеве на концерте произошла массовая драка: видео

21 июня, 08:50

Инцидент произошел на выступлении Макса Коржа

В Киеве произошла массовая драка на стадионе "Динамо" в ходе концерта известного белорусского певца Макса Коржа, которому несколько лет назад запретили въезд в Украину, пишет "Информатор".

По предварительной информации, один из зрителей на концерте сорвал с другого молодого человека цепочку. Это было замечено другими отдыхающими вокруг, вспыхнул конфликт, переросший в массовую драку. При этом многие отошли в сторону и попытались убрать детей, чтобы в суматохе не быть втянутыми в "разборки".

В результате дерущихся размяли, на время конфликта концерт не приостанавливался. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Также сообщается, что на выступлении Коржа было около 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в управлении патрульной полиции Херсонской области проводится служебная проверка относительно информации о возможном бездействии полицейских, ставших свидетелями массовой драки между таксистами и жителями села Котлярово возле Николаева.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Харькове на рынке "Барабашово" произошла массовая драка, в которой пострадали восемь человек, в том числе и оператор одного из местных телеканалов. 

Также смотрите в сюжете подробности ЧП в Кропивницком, где 15 пьяных подростков устроили массовую драку.

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Тег Киев, драка, Макс Корж

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