В Киеве на Крещатике были слышны взрывы, центр затянуло дымом

Под зданием КГГА взорвали дымовые шашки

Фото: Информатор

Жителей центра Киева и гостей столицы, гуляющих по главной улице города, напугали звуки взрывов и дым, затянувший Крещатик.

Как сообщает "Информатор", около полудня в пятницу, 12 апреля, под зданием Киевской городской государственной администрации, прошел небольшой пикет, участники которого митинговали против застройки в центре города на улице Рейтарской. Они же и бросили на ступеньки КГГА дымовые шашки и зажгли файеры, объяснив это тем, что хотели привлечь внимание к проблеме.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве обманутые покупатели жилья, которые не могут вселиться в свои квартиры уже на протяжении пяти лет, перекрыли улицу возле посольства США и попросили американских дипломатов вмешаться в конфликт с застройщиком.

Также мы писали, что накануне, 11 апреля, на Позняках в Киеве произошел пожар на конфликтном участке земли между жилыми домами.

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