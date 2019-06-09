В Киеве на лавочке обнаружили тело мужчины

Человека без признаков жизни заметили в одном из столичных парков и срочно вызвали полицию

Фото: Информатор

В Киеве нашли труп мужчины в одном из столичных парков. Им оказался ночной сторож. Об этом сообщает "Информатор".

Мужчину обнаружили на скамейке в парке Киото – он не подавал признаков жизни, поэтому была вызвана полиция. Погибшим оказался мужчина около 30 лет. Как сообщили правоохранители, следов насильственной смерти на теле при поверхностном осмотре не было обнаружено.

На место также прибыла карета скорой помощи, чтобы зафиксировать смерть и провести первичный осмотр тела. Также в парк Киото приехала и следственно-оперативная группа. Задача этого экипажа — установить личность погибшего, а также причину, которая привела к такому исходу.

Как сообщали на днях новости "Сегодня", в Киеве женщина неделю просидела в квартире с мертвым сыном. Полицию и спасателей вызвали обеспокоенные вонью соседи. Жильцы дома говорили, сначала думали, что кто-то оставил в коридоре продукты, которые протухли.

Ранее сообщалось, что в Харькове на Южном вокзале в электричке нашли труп мужчины. Тело было найдено в поезде, прибывшем из Близнюков 9 апреля, около 8:40. В ходе предварительного осмотра тела эксперты не обнаружили следов насильственной смерти и направили тело в морг. Позже выяснилось, что умершим оказался житель села Садовое 1970 года рождения.

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