Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве на лавочке обнаружили тело мужчины

9 июня, 07:59

Человека без признаков жизни заметили в одном из столичных парков и срочно вызвали полицию

Фото: Информатор

В Киеве нашли труп мужчины в одном из столичных парков. Им оказался ночной сторож. Об этом сообщает "Информатор".

Мужчину обнаружили на скамейке в парке Киото – он не подавал признаков жизни, поэтому была вызвана полиция. Погибшим оказался мужчина около 30 лет. Как сообщили правоохранители, следов насильственной смерти на теле при поверхностном осмотре не было обнаружено.

На место также прибыла карета скорой помощи, чтобы зафиксировать смерть и провести первичный осмотр тела. Также в парк Киото приехала и следственно-оперативная группа. Задача этого экипажа — установить личность погибшего, а также причину, которая привела к такому исходу.

Как сообщали на днях новости "Сегодня", в Киеве женщина неделю просидела в квартире с мертвым сыном. Полицию и спасателей вызвали обеспокоенные вонью соседи. Жильцы дома говорили, сначала думали, что кто-то оставил в коридоре продукты, которые протухли.

Ранее сообщалось, что в Харькове на Южном вокзале в электричке нашли труп мужчины. Тело было найдено в поезде, прибывшем из Близнюков 9 апреля, около 8:40. В ходе предварительного осмотра тела эксперты не обнаружили следов насильственной смерти и направили тело в морг. Позже выяснилось, что умершим оказался житель села Садовое 1970 года рождения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, смерть, труп, тело, мужчина

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на лавочке обнаружили тело мужчины". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одесской области выявлен труп бизнесмена из Тирасполя

23 мая, 12:01

Судя по всему, речь идет об убийстве

Женщина полгода прятала труп матери ради получения ее пенсии

22 мая, 00:59

Злоумышленницу доставили в районный отдел полиции

В Киеве под мостом на Демеевской площади нашли тело

23 апреля, 08:45

По предварительной информации, мужчина болел эпилепсией и был бездомным

В Киевской области возле Днепра нашли тело с перемотанными скотчем руками – СМИ

22 апреля, 10:32

Тело направили на экспертизу

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Владимир Кличко обеспокоен инцидентом с избиением бывшей невесты

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Крым не получилось сделать общим: россиянка залилась слезами

Как отметили звезды и дети-выпускники последний звонок — 2019

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

6 июня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Сегодня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

Вчера, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

6 июня, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Как мужчины убивают своих жен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь