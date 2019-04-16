В Киеве на Лесном массиве нашли труп
Личность погибшего установлена, ему 54 года
В лесопарковой полосе в районе улицы Курчатова (Лесной массив) в Киеве прохожие утром во вторник, 16 апреля, обнаружили труп мужчины.
"В полицию обратился мужчина, который обнаружил тело примерно в десять часов утра. На место выезжали сотрудники полиции. Личность погибшего установлена, ему 54 года и он местный житель. На теле не обнаружено следов, повлекших за собой гибель человека. Тело отправлено на экспертизу", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.
Фото: kiev.informator.ua
Возможно, мужчине стало плохо и он умер, не дождавшись помощи. В полиции говорят, что будут расследовать смерть прохожего в зависимости от результатов экспертизы.
Фото: kiev.informator.ua
Ранее сообщалось, что в Харькове на Южном вокзале в электричке нашли труп мужчины. Тело было найдено в поезде, прибывшем из Близнюков 9 апреля, около 8:40. В ходе предварительного осмотра тела эксперты не обнаружили следов насильственной смерти и направили тело в морг. Позже выяснилось, что умершим оказался житель села Садовое 1970 года рождения.
Также сообщалось, что в одной из квартир жилого дома на улице Евгения Коновальца на столичном Печерске утром в воскресенье, 7 апреля, обнаружили труп молодой женщины.
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