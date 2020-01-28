В Киеве на Лесном массиве после ДТП легковушка перевернулась на крышу (видео)

Фото: Киев Сейчас

В Киеве на Лесном массиве, на улице Милютенко, рано утром во вторник, 28 января, произошла серьезная авария, в результате которой легковушка перевернулась на крышу. Об этом сообщается в городских пабликах в социальных сетях.

В сети опубликовано видео с места инцидента:

Фото: DTP KIEV INFO

На данный момент обстоятельства ДТП уточняются, также выясняется, есть ли в аварии пострадавшие.

Фото: DTP KIEV INFO

При этом ЧП стало причиной задержки движения троллейбусов №37. Как сообщает пресс-служба "Киевпастранса", движение троллейбусов по улице Милютенко/Матеюка задерживалось в направлении Милославской.

Движение общественного транспорта было восстановлено в 08:29, в данный момент троллейбусы курсируют с отклонением от графика.

Ранее на столичной Куреневке произошло ДТП, из-за которого движение троллейбусов в сторону улицы Кирилловской было заблокировано.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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